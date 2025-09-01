Fiammata nel cortile della caserma Cc durante rimozione pompa di benzina, gravi 2 operai

Grave incidente sul lavoro ad Acireale, nel Catanese. Due operai di 57 e 60 anni sono rimasti feriti stamani mentre erano impegnati nei lavori di smontaggio di una pompa di benzina ormai dismessa nel cortile della caserma dei carabinieri. Mentre erano impegnati nei lavori di rimozione dell’impianto, per cause ancora da accertare, sono stati investiti da una fiammata che li ha travolti. Entrambi hanno riportato ustioni. Immediatamente soccorsi, sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania. La prognosi resta riservata.