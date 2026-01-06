Apertura

Finiscono in mare con l’auto, brutta disavventura per dei giovani lampedusani

I ragazzi fortunatamente non sono rimasti feriti e sono usciti autonomamente dall'auto

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Una vettura è finita in mare a Lampedusa. Brutta disavventura la notte scorsa, per alcuni giovani che si trovavano a bordo di una Citroen C3.

Secondo una prima ricostruzione l’auto stava percorrendo il lungomare in direzione Guitgia, nel percorrere la curva però, la vettura è finita in mare, poco prima del distributore di benzina.

I ragazzi fortunatamente non sono rimasti feriti e sono usciti autonomamente dall’auto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco dell’isola che hanno provveduto a recuperare il veicolo.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Montallegro

Caso di tubercolosi a Montallegro, il sindaco: “non creiamo allarmismi se non ci sono notizie sicure”
Apertura

Finiscono in mare con l’auto, brutta disavventura per dei giovani lampedusani
Agrigento

Cena insolita in via Atenea con Andrea Camilleri
Ultime Notizie

Evade dai domiciliari e si nasconde sotto il letto, arrestato
Caltanissetta

Sorpreso a cedere hashish a un pensionato, arrestato gambiano
Augusta

La Signora Amelia festeggia 103 insieme agli agenti della Polizia
banner italpress istituzionale banner italpress tv