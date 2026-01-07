Canicattì

Canicattì, auto medica si ribalta dopo scontro con una Fiat Panda: feriti in ospedale

I feriti non avrebbero per fortuna riportato gravi conseguenze

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

A Canicattì, in via Amintore Fanfani, per cause in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine si sono scontrate un’auto medica ed una Fiat Panda. Nell’urto l’auto medica si è capovolta mentre l’altra vettura è finita su alcuni mezzi parcheggiati ai bordi della carreggiata danneggiandoli. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza della città, i vigili del fuoco del locale distaccamento, le ambulanze del 118. Feriti i conducenti dei due mezzi coinvolti che si trovano per accertamenti al pronto soccorso del Barone Lombardo. Non avrebbero per fortuna riportato gravi conseguenze. Saranno i rilievi della polizia a stabilire le esatte cause dello scontro. (FOTO VERINEWS)

