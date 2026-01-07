Ribera

Crisi idrica, il Pd a fianco degli agricoltori di Ribera: “Il comparto in ginocchio”

A Ribera l’acqua c’è, ma non viene invasata nella diga Castello

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

A Ribera l’acqua c’è, ma non viene invasata nella diga Castello. Nei giorni scorsi il Partito Democratico, con la deputata nazionale Giovanna Iacono e Giovanni Panepinto, Rosalba Di Piazza della Segreteria Regionale del Partito Democratico, Giuseppe Riccobene di Legambiente, le associazioni di categoria insieme agli agricoltori della zona, hanno manifestato per chiedere al Governo regionale di intervenire subito e autorizzare l’attivazione dell’impianto di sollevamento e superare le lungaggini burocratiche che stanno causando uno spreco inaccettabile di acqua. Una situazione che rischia di mettere in ginocchio gli agrumicoltori, già duramente colpiti nel 2025, quando il blocco dell’acqua per uso irriguo ha compromesso piante e raccolti.

“Il Pd ha già presentato un dossier regionale sull’acqua con analisi e soluzioni concrete. Oggi chiediamo responsabilità, scelte efficaci e una gestione più razionale della risorsa idrica, concentrando le competenze e mettendo fine alla frammentazione tra enti. Fa ancora più rabbia tutto questo se si pensa alle ingenti risorse pubbliche spese dal Governo regionale per i dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani, che ad oggi non hanno dato alcun contributo significativo alla disponibilità di acqua. Qui, invece, basterebbe una decisione immediata per evitare lo spreco e garantire acqua a famiglie e agricoltura”, si legge in una nota a margine del sit.in di protesta.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Canicattì

Canicattì, auto medica si ribalta dopo scontro con una Fiat Panda: feriti in ospedale
Ribera

Crisi idrica, il Pd a fianco degli agricoltori di Ribera: “Il comparto in ginocchio”
Trapani

In possesso di hashish e cocaina durante controllo, arrestato 28enne 
Catania

Ruba cavi in rame insieme al figlio minorenne, bloccati dalla polizia
Siculiana

Riaperta la biblioteca a Siculiana, il sindaco: “Investiamo sulla strada della cultura”
Agrigento

Epifania di gioia al reparto di Pediatria di Agrigento: AVIS e Vigili del Fuoco insieme per i piccoli pazienti
banner italpress istituzionale banner italpress tv