Trapani

In possesso di hashish e cocaina durante controllo, arrestato 28enne 

In casa rinvenuto altro stupefacente per un totale di circa 85grammi di hashish e 7grammi di cocaina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione Trapani Borgo Annunziata, supportati da personale della C.I.O. del 12° RGT Carabinieri, hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 28enne del posto.

L’uomo che era stato fermato nel corso di un servizio di controllo del territorio, cercava di occultare qualcosa nei pantaloni, prontamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di quaranta grammi di hashish suddivisi in otto dosi e quattro grammi di cocaina suddivisa in otto dosi.

I Militari dell’Arma, atteso l’esito positivo sulla persona, estendevano quindi la perquisizione alla sua abitazione, dove rinvenivano altro stupefacente per un totale di circa 85grammi di hashish e 7grammi di cocaina, oltre a vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente, un bilancino di precisione e la somma contante di 390,00 verosimilmente provente di attività di spaccio.

A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida per il 28enne è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Trapani con divieto di uscire da casa nelle ore notturne.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Canicattì

Canicattì, auto medica si ribalta dopo scontro con una Fiat Panda: feriti in ospedale
Ribera

Crisi idrica, il Pd a fianco degli agricoltori di Ribera: “Il comparto in ginocchio”
Trapani

In possesso di hashish e cocaina durante controllo, arrestato 28enne 
Catania

Ruba cavi in rame insieme al figlio minorenne, bloccati dalla polizia
Siculiana

Riaperta la biblioteca a Siculiana, il sindaco: “Investiamo sulla strada della cultura”
Agrigento

Epifania di gioia al reparto di Pediatria di Agrigento: AVIS e Vigili del Fuoco insieme per i piccoli pazienti
banner italpress istituzionale banner italpress tv