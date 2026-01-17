Forte maltempo in Sicilia tra lunedì e martedì, diramata la preallerta dalla Protezione civile Regionale

Il Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana ha emesso un avviso di “preallerta per condizioni meteo avverse dalle prime ore di lunedì 19 gennaio e per martedì 20 gennaio. E’ prevista una fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti (in particolare sull’area fra Etna e Peloritani) e mareggiate di forte intensità, in particolare lungo le coste ioniche”.

L’avviso è stato inoltrato ai Sindaci, e ai Responsabili di Protezione Civile per un’adeguata preparazione per possibili emergenze per severi eventi idrogeologici avversi.

“Si raccomanda, si legge nell’avviso, pertanto di attivare con immediatezza la preparazione delle proprie strutture operative e la verifica e predisposizione dei possibili interventi, con particolare riferimento a: -punti critici soggetti a rischio idrogeologico (sottopassi, pendii, impluvi, torrenti, attraversamenti stradali, ecc.), con rimozione di eventuali ostruzioni e predisposizioni di interdizioni; -cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale; -alberature, pali e tralicci; -coperture leggere e strutture temporanee; -strutture temporanee e infrastrutture esposte a possibili mareggiate. Si invita inoltre a: -allertare il personale comunale e le Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile per un eventuale pronto impiego; -predisporre il presidio dei punti a rischio e l’apertura dei COC; -informare la popolazione sui principali punti di rischio e sui comportamenti precauzionali da adottare raccomandando di evitare spostamenti o permanenze in aree a rischio -mantenere costanti collegamenti con le Sale Operative dei Vigili del Fuoco, del 118, della Protezione Civile e con le Prefetture competenti. Nelle more dei dovuti aggiornamenti previsionali, si confida nella massima attenzione e collaborazione”.