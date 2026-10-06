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Fucile, munizioni e 70 chili di marijuana: denunciato 72enne a Licata

Sono state rinvenute 88 piante di marijuana e relative infiorescenze, per un peso complessivo di circa 70 chilogrammi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Licata, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno svolto, tra i territori di Licata e Butera, un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e armi. Nel corso delle attività, svolte in contrada Turcio, i militari hanno effettuato un controllo all’interno di un fondo agricolo adibito a vigneto, di proprietà di un 72enne del luogo, dove sono state rinvenute 88 piante di marijuana e relative infiorescenze, per un peso complessivo di circa 70 chilogrammi.

Le operazioni sono state successivamente estese all’abitazione dell’uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile da caccia marca Franchi e 141 cartucce calibro 12, che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero stati detenuti senza le previste autorizzazioni. Arma, munizioni e sostanza stupefacente sono state sottoposte a sequestro. Al termine delle attività, il 72enne è stato deferito in stato di libertà alle competenti Procure della Repubblica di Agrigento e Gela per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo e relative munizioni.

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