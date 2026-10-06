Caltanissetta

Ambulanza non idonea al servizio sanitario, scatta il fermo amministrativo

Benché la vettura fosse munita di regolare autorizzazione sanitaria, presentava danni strutturali e gli interni sudici.

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Nel corso dei servizi di vigilanza eseguiti sulla strada statale 640 dir, un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta ha sottoposto a controllo il conducente di un’ambulanza. Il mezzo, munito di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ASP, presentava gravi difformità sotto il profilo della sicurezza e dell’igiene. Gli agenti, infatti, hanno riscontrato numerosi danni strutturali alla vettura, quali: il parabrezza lesionato, le luci di arresto non funzionanti e la pedana di salita e discesa traballante, motivi per i quali i poliziotti hanno elevato le diverse sanzioni previste dal Codice della Strada. È stato inoltre applicato il fermo amministrativo sul veicolo in quanto la targa posteriore era stata riverniciata e quindi priva delle caratteristiche rinfrangenti.  Inidonei al trasporto di pazienti sono risultati anche gli interni del mezzo, sudici e con ogni probabilità non sottoposti alle operazioni obbligatorie di disinfezione previste dall’autorizzazione sanitaria. Il conducente è stato sanzionato poiché circolava abusivamente: a seguito di verifiche più approfondite, infatti, è stato appurato che l’ambulanza era stata in precedenza sottoposta a fermo amministrativo fiscale. Agli esiti del controllo sono partite le segnalazioni all’Azienda Sanitaria Provinciale e alla locale Motorizzazione, affinché vengano adottati i provvedimenti di competenza e avviate le opportune verifiche tecnico amministrative.

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