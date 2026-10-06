“Apparire o Essere? Filtri vs Realtà”: incontro al liceo Empedocle su salute mentale e benessere digitale

Si rinnova l’impegno sul territorio per la tutela del benessere psicologico delle nuove generazioni attraverso un’importante sinergia tra istituzioni sanitarie, scolastiche e associative. Il prossimo 9 ottobre 2026, il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento ospiterà l’incontro dal titolo “Apparire o Essere, Filtri vs Realtà. L’arte di essere se stessi”, inserito nella campagna nazionale Open Weekend sulla salute del cervello promossa dal circuito Bollino Rosa.

L’iniziativa nasce da un modello di rete territoriale fortemente voluto e condiviso: promosso dall’U.O.C. Servizio di Psicologia dell’ASP di Agrigento (diretta dalla Dott.ssa Angela Bruno) e dalla Fondazione Onda ETS (con la referenti territoriale Dott.ssa Mariangela Genuardi), il progetto ha trovato immediata e preziosa accoglienza nella sensibilità del Dirigente Scolastico del Liceo Empedocle, la Prof.ssa Marika Helga Gatto.

A dare ulteriore spessore operativo al percorso di educazione digitale e prevenzione dell’isolamento da iperconnessione è l’Associazione Generazioni Consapevoli, grazie alla preziosa collaborazione incentrata sulla promozione e l’applicazione dei Patti Digitali. Attraverso questo strumento di alleanza comunitaria, l’incontro con le classi terze si trasformerà in un’occasione di confronto attivo: uno spazio di dialogo per decostruire l’illusione di perfezione imposta dai filtri digitali e restituire centralità all’autenticità della mente e alla realtà del benessere personale.

Unire sanità, mondo scolastico e associazionismo rappresenta oggi la chiave di volta per ascoltare i giovani, sostenere le famiglie e costruire insieme una vera e solida alleanza educativa.