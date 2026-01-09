Ultime Notizie

Sorpresa in casa con la droga già suddivisa in dosi, arrestata una donna

La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari con braccialetto elettronico

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, una 44enne sorpresa a detenere droga in casa.

I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione della donna, rinvenivano e ponevano sotto sequestro: 44 grammi di marijuana divisa in 32 dosi, altrettante 32 dosi di cocaina del peso complessivo di circa otto grammi, 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack suddivisa in sedici dosi, e la somma contante di €750,00 verosimilmente provente dell’attività di spaccio.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, nei confronti della donna è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

