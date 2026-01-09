Ultime Notizie

Bar frequentato da soggetti pericolosi, il Tar conferma la sospensione della licenza dei giochi

La decisione era arrivata dopo un'indagine della Polizia secondo cui il locale era frequentato da persone con precedenti penali ed era diventato un punto di riferimento per lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

La presenza abituale di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico può giustificare la sospensione della licenza per i giochi pubblici come misura di prevenzione, anche a prescindere da eventuali colpe del titolare dell’attività. Come riporta Agipronews, lo ha ribadito il Tar della Sicilia, respingendo il ricorso del titolare di un bar di Palermo contro il provvedimento della Questura che, a ottobre 2021, ha sospeso per 30 giorni l’autorizzazione per l’esercizio del gioco. La decisione era arrivata dopo un’indagine della Polizia secondo cui il locale era frequentato da persone con precedenti penali ed era diventato un punto di riferimento per lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Secondo il Collegio, la sospensione non è una sanzione contro il gestore del bar ma, si legge nella sentenza, “si iscrive nel quadro delle misure di prevenzione volte a impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività” e non è legata a una “responsabilità, sul piano della colpa o del dolo, del titolare dell’esercizio commerciale in esame”. Se anche l’attività di spaccio si fosse svolta all’esterno del locale, questo non avrebbe fatto alcuna differenza poiché, sottolinea il Tribunale, è sufficiente un “chiaro collegamento oggettivo tra l’attività del pubblico esercizio e la presenza reiterata di soggetti pericolosi o dediti ad attività illecite”. I giudici amministrativi hanno infine ritenuto appropriata la durata della sospensione di 30 giorni, rispetto a quella ordinaria di 15 giorni. Una misura più incisiva era infatti giustificata dalle “particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sorpresa in casa con la droga già suddivisa in dosi, arrestata una donna
Ultime Notizie

Bar frequentato da soggetti pericolosi, il Tar conferma la sospensione della licenza dei giochi
Siracusa

Incendio distrugge caseificio, al via indagini; il sindaco: “escalation di atti intimidatori”
Lampedusa

Migranti, nell’hotspot di Lampedusa nel 2025 accolti in 50mila
Sciacca

Maxischermi informativi solo in provincia? perplessità dell’associazione Sciacca Turismo
Cultura

Leggerezza e comicità al Palacongressi con “Rumori fuori scena”
banner italpress istituzionale banner italpress tv