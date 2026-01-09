Bar frequentato da soggetti pericolosi, il Tar conferma la sospensione della licenza dei giochi

La presenza abituale di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico può giustificare la sospensione della licenza per i giochi pubblici come misura di prevenzione, anche a prescindere da eventuali colpe del titolare dell’attività. Come riporta Agipronews, lo ha ribadito il Tar della Sicilia, respingendo il ricorso del titolare di un bar di Palermo contro il provvedimento della Questura che, a ottobre 2021, ha sospeso per 30 giorni l’autorizzazione per l’esercizio del gioco. La decisione era arrivata dopo un’indagine della Polizia secondo cui il locale era frequentato da persone con precedenti penali ed era diventato un punto di riferimento per lo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Secondo il Collegio, la sospensione non è una sanzione contro il gestore del bar ma, si legge nella sentenza, “si iscrive nel quadro delle misure di prevenzione volte a impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività” e non è legata a una “responsabilità, sul piano della colpa o del dolo, del titolare dell’esercizio commerciale in esame”. Se anche l’attività di spaccio si fosse svolta all’esterno del locale, questo non avrebbe fatto alcuna differenza poiché, sottolinea il Tribunale, è sufficiente un “chiaro collegamento oggettivo tra l’attività del pubblico esercizio e la presenza reiterata di soggetti pericolosi o dediti ad attività illecite”. I giudici amministrativi hanno infine ritenuto appropriata la durata della sospensione di 30 giorni, rispetto a quella ordinaria di 15 giorni. Una misura più incisiva era infatti giustificata dalle “particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica”.