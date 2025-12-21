Giovane ferita da un colpo di fucile, la madre della vittima: “il responsabile si è scusato”

Gli agenti della squadra mobile hanno già individuato il giovane che avrebbe esploso per errore un colpo di fucile da caccia a pallini contro Valentina Peonio, 33 anni. La donna è viva solo perché indossava il cappotto che ha attutito la forza dei pallini. Quasi 40 pallini le si sono conficcati nel collo, nella schiena e nella regione dorsale destra. Le hanno fratturato alcune costole ma per fortuna non hanno leso organi vitali.

“Mia figlia stava tornando a casa quanto è stata raggiunta da un proiettile – dice Francesca Palma, madre di Valentina -E’ stato nostro figlio a chiamarci stanotte e a dirci quanto era successo. Mi è crollato il mondo addosso”. Valentina è caduta a terra intorno alle 2 di notte in piazza Nascè all’incrocio con via Quintino Sella. Non ha mai perso conoscenza e non è in percolo di vita. Di questa notte da incubo ricorda un ragazzo che le si è avvicinato e le ha chiesto scusa. Tranne poi dileguarsi. Le immagini delle telecamere confermano che a sparare è stato un giovane a bordo di una Smart parcheggiata a meno di dieci metri. Non era solo in auto con lui c’era una donna. Pare sia stato un colpo partito accidentalmente. Non si tratterebbe dunque di un agguato o di un atto intimidatorio.Dopo aver chiesto scusa alla vittima non l’ha soccorsa, non ha chiamato i soccorsi, è fuggito verso la periferia di Palermo. Una folle corsa in cui ha rischiato di investire due pedoni. Ora il giovane è in fuga, gli investigatori della squadra mobile coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno analizzato tutti i filmati delle telecamere, sentito i testimoni e dopo poche ore hanno individuato il fuggitivo e lo stanno cercando. Non è chiaro se con lui c’è anche la ragazza.

Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha annunciato che domani mattina sarà convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza dopo il ferimento di una giovane palermitana in piazza Nascè la scorsa notte. L’appuntamento per i vertici delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale sarà domani in prefettura alle 11,30. All’ordine del giorno una possibile stretta dopo l’ennesimo fatto di sangue in centro a Palermo.