Solidarietà, Moto Club Tmax Agrigento in visita ai bambini del reparto di Pediatria 

Oggi il Moto Club TMAX Agrigento ha voluto portare un sorriso ai bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio, consegnando piccoli doni natalizi come segno di vicinanza e solidarietà. “Il Natale è soprattutto condivisione e per noi essere stati qui oggi ha significato regalare un momento di gioia a questi bambini e alle loro famiglie.” Ringraziamo di cuore il dottor Gramaglia e tutto il personale del reparto per l’accoglienza, la disponibilità e il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno con grande umanità.” Come Moto Club tmax Agrigento crediamo che il nostro impegno non sia solo sulle due ruote, ma anche nel sociale, soprattutto quando si tratta dei più piccoli. Vedere il sorriso dei bambini è il regalo più grande che potevamo ricevere in questa giornata.”