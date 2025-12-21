Caltanissetta

Incidente lungo la Ss 6640, tre auto coinvolte: ci sono feriti

I feriti hanno riportato escoriazioni ed ecchimosi  per fortuna lievi

Un violento incidente stradale si è verificato all’alba sulla Ss. 640, in direzione Canicattì, nei pressi di contrada Grottarossa.

Per cause ancora in fase di chiarimento, a rimanere coinvolte nel sinistro sono state tre autovetture. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione dell’incidente, e i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai feriti, che hanno riportato escoriazioni ed ecchimosi  per fortuna lievi.

A provocare l’ incidente probabilmente la pioggia che in quel momento cadeva in maniera copiosa in zona.

