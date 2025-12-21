Porto Empedocle

Morto durante una battuta di pesca, domani i funerali di Angelo Piazza

Il giovane empedoclino era abbastanza conosciuto in città. La sua morte ha destato parecchio commozione

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa Madre di Porto Empedocle i funerali di Angelo Piazza il ventisettenne empedoclino morto annegato la scorsa settimana mentre stava effettuando una battuta di pesca. Il giovane si sarebbe sentito male mentre era intento a pescare, cadendo in mare.

La morte di Angelo ha destato parecchia commozione nella comunità empedoclina dove era molto conosciuto e stimato. La funzione religiosa avrà inizio alle 16, subito dopo la salma di Angelo Piazza sarà accompagnata al cimitero del paese per essere tumulata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Porto Empedocle

Morto durante una battuta di pesca, domani i funerali di Angelo Piazza
Caltanissetta

Incidente lungo la Ss 6640, tre auto coinvolte: ci sono feriti
Apertura

Moto si scontra con auto, morto centauro di 39anni; moglie gravissima
Apertura

Minacce e violenze alla compagna e alla suocero, chiesto processo per il figlio di un pentito 
Agrigento

È morto Giovanni Farruggia, una vita dedicata al sindacato: aveva 73 anni
Catania

Maxi-sequestro di 2 milioni di capi di abbigliamento contraffatti (ft – vd)
banner italpress istituzionale banner italpress tv