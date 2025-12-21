Morto durante una battuta di pesca, domani i funerali di Angelo Piazza

Si svolgeranno domani pomeriggio nella chiesa Madre di Porto Empedocle i funerali di Angelo Piazza il ventisettenne empedoclino morto annegato la scorsa settimana mentre stava effettuando una battuta di pesca. Il giovane si sarebbe sentito male mentre era intento a pescare, cadendo in mare.

La morte di Angelo ha destato parecchia commozione nella comunità empedoclina dove era molto conosciuto e stimato. La funzione religiosa avrà inizio alle 16, subito dopo la salma di Angelo Piazza sarà accompagnata al cimitero del paese per essere tumulata.