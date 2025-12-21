Apertura

Moto si scontra con auto, morto centauro di 39anni; moglie gravissima

Il trentanovenne viaggiava in moto insieme alla moglie, rimasta gravemente ferita.

Un uomo di 39 anni, G.C., di Barcellona Pozzo di Gotto, ha perso la vita in un grave incidente lungo la Sp 140 in direzione Sant’Angelo di Brolo. Il trentanovenne viaggiava in moto insieme alla moglie, rimasta gravemente ferita.

L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Barone Romeo di Patti, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. La donna è stata invece elitrasportata a Messina, ricoverata in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la moto sarebbe rimasta coinvolta in uno scontro con un’automobile, con il coinvolgimento di un secondo veicolo. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini necessarie a chiarire eventuali responsabilità.

