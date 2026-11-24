È il 19 febbraio 2026 e davanti ai pm di Milano Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, in una località segreta, compare Bernardo “Dino” Pace, arrestato nella maxi operazione Hydra, l’inchiesta sulla “mafia a tre teste” che opera in Lombardia. Pace, trapanese, che faceva parte del mandamento mafioso di Castelvetrano, per questi fatti è stato condannato ad oltre 14 anni di reclusione. Ad inizio dell’anno ha deciso di collaborare con la giustizia, di interrompere i legami con la criminalità organizzata. Ad appena un mese dalla sua collaborazione – il 16 marzo 2026 – il suo cadavere viene ritrovato all’interno di una cella del carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Suicidio. Negli scorsi giorni si è pentito anche uno dei figli di Pace, il settimo collaboratore di giustizia dell’inchiesta. I verbali di padre e figlio sono confluiti nel processo che si sta celebrando a carico di 45 persone. Grandangolo ha deciso di pubblicare l’interrogatorio di Bernardo Pace del 19 febbraio. In quell’occasione il 62enne ha riferito molte cose in particolare su Gioacchino Amico, anche lui pentito, che da Canicattì aveva scalato il vertice della criminalità organizzata. Pace parla dei rapporti con Matteo Messina Denaro, dell’omicidio di Tano “U curtu” Cantarella, affiliato al clan Mazzei, che vedrebbe proprio Amico tra i “registi”. Ecco cosa Pace ha detto ai pm.

Il verbale di interrogatorio comincia così: “Sono pentito di tutta questa faccenda e voglio dissociarmi di tutto e per tutto, per ripulirmi la coscienza, per i miei figli, per i miei nipoti, per tutto, tirarmi fuori da questa..”. I pm gli chiedono i rapporti con Paolo Errante Parrino, figura di spicco della mafia trapanese, parente dell’ex latitante Matteo Messina Denaro. Pace risponde: “Io appartengo solamente al padrino Parrino, eravamo molto amici, facevamo degli affari fini.. Noi alle volte eravamo, tanto per dire, assieme, e lui chiamava con un altro telefono e parlava con la sorella e si facevano capire tramite delle foto.. La sorella di Matteo Messina Denaro. Cercavano di farsi capire e si facevano vedere le foto, gli faceva vedere le foto di Matteo..Io non l’ho mai visto in vita mia, mai visto. Veniva a Milano e si vedevano allo studio dell’avvocato, il cognato, che era il cognato di come si chiama la moglie? L’avvocato di zio Paolo.” I pm chiedono di Gioacchino Amico: “Sa se Amico avesse rapporti con Messina Denaro e, se si, in che termini?” Pace risponde: “Si, tramite Antonio Messina. Sempre detto da zio Paolo..Antonio Messina è il genero di un boss dopo Mazara del Vallo, non so che paese è. Mafioso. Sempre lo zio Paolo mi ha detto facciamoci un piacere a questo Messina perché vendeva crediti questo Messina.” I pm tornano a chiedere dei rapporti tra Messina Denaro e Amico: “Sempre messaggi, fai questo, fai.. cocaina..crediti, cocaina, fumo, erba, ci ha proposto pure a noi l’erba per pagare il…per pagare il debito a me di 120 mila euro e io gli ho detto..” Il pm: “Quindi i rapporti tra Amico e Messina Denaro erano intermediari da Messina e riguardavano varie cose illecite?”. E Pace: “Si, fesserie, roba.. La coca, i crediti, queste sono fesserie..”