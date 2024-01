Il duplice omicidio di Naro, domani l’udienza di convalida del fermo del 24enne

Si celebrerà domani mattina, nella casa circondariale di Gela, l’udienza di convalida del fermo di Omar Edgar Nedelcov, 24 anni, accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. L’indagato, difeso dall’avvocato Diego Giarratana, comparirà alle 10:30 davanti il Giudice per l’indagine preliminare del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo. La Procura di Agrigento, con il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il sostituto Elettra Consoli, ha chiesto la convalida del provvedimento.

Omar Edgar Nedelcov è stato fermato lo scorso 6 gennaio dai carabinieri per il massacro di Naro. Per gli inquirenti, che gli contestano i reati di duplice omicidio e vilipendio di cadavere, sarebbe l’autore dei delitti di Maria Russ, 54 anni, e Delia Zarniscu, 58 anni. La prima vittima è stata rinvenuta carbonizzata all’intento del soggiorno della sua abitazione in vicolo Avenia; la seconda, invece, in un lago di sangue in un altro appartamento a meno di duecento metri di distanza. L’indagato, prima di chiudersi nel silenzio e avvalersi della facoltà di non rispondere, ha comunque voluto ribadire la sua estraneità ai fatti addebitati.