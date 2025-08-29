Scontro tra due auto sulla Palermo-Sciacca, otto feriti (alcuni intubati)

Violento scontro tra due auto sulla Palermo Sciacca, nella zona tra Giacalone e Altofonte. Otto sono i feriti, alcuni i maniera moltoi grave, che sono stati trasportati in ospedale.

Nella zona dello scontro sono intervenuti soccorritori del 118. Sono usciti dalla sala operativa anche i medici rianimatori con l’automedica. Alcune delle persone soccorso sono state intubate. Sul posto sono intervenuti i Vigli del fuoco e i carabinieri.

In aggiornamento