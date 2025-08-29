Apertura

Scontro tra due auto sulla Palermo-Sciacca, otto feriti (alcuni intubati)

Sul posto sono intervenuti i Vigli del fuoco e i carabinieri.

Pubblicato 5 secondi fa
Da Franco Castaldo

Violento scontro tra due auto sulla Palermo Sciacca, nella zona tra Giacalone e Altofonte. Otto sono i feriti, alcuni i maniera moltoi grave, che sono stati trasportati in ospedale.

Nella zona dello scontro sono intervenuti soccorritori del 118. Sono usciti dalla sala operativa anche i medici rianimatori con l’automedica. Alcune delle persone soccorso sono state intubate. Sul posto sono intervenuti i Vigli del fuoco e i carabinieri.

In aggiornamento

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Franco Castaldo

Scontro tra due auto sulla Palermo-Sciacca, otto feriti (alcuni intubati)
Agrigento

BCC Agrigentino blocca i conti Aica, Nobile: “Stipendi e fornitori a rischio. Ora basta!”
Messina

Morta dopo intervento in ospedale, 10 indagati; disposta l’autopsia
Agrigento

Criticità carcere di Agrigento, visita del direttivo della Camera penale
Sicilia by Italpress

Sbarchi di migranti nel Siracusano, 2 scafisti fermati e 16 rimpatri
Licata

Scontro tra due auto a Licata, due feriti in ospedale