Il mandamento mafioso di Lucca Sicula, condannati Derelitto e Provenzano 

Arrivano le prime due condanne nel processo (col rito abbreviato) scaturito dalla maxi inchiesta che ha decapitato il mandamento mafioso di Lucca Sicula-Ribera. Il gup del tribunale di Palermo, Ivana Vassallo, ha inflitto 14 anni di reclusione a Giovanni Derelitto, 74 anni, ritenuto il capo della famiglia di Burgio, e 10 anni e 8 mesi di reclusione ad Alberto Provenzano, 59 anni, ritenuto il braccio destro del boss. Il giudice ha invece assolto Giacomo Bacino, 60 anni, di Burgio, dall’accusa di favoreggiamento aggravato. Accolte quasi interamente le richieste dei pm Claudio Camilleri e Giorgia Righi che avevano proposto per Bacino due anni di carcere.

Al capomafia Giovanni Derelitto (difeso dall’avvocato Vincenzo Castellano), ritenuto il boss di Burgio, veniva contestato il reato di associazione mafiosa con il ruolo di promotore e organizzatore. Derelitto è un personaggio di peso nel panorama criminale agrigentino il cui nome – addirittura – compare già a partire dal 1984 con l’operazione “Santa Barbara” per poi riapparire nei blitz “Scacco Matto” e “Eden 5 – Triokolà”. Anche ad Alberto Provenzano (difeso dall’avvocato Vincenzo Giambruno), ritenuto il braccio destro di Derelitto, è contestato il reato di associazione mafiosa ma con il ruolo di partecipe. Provenzano ha una storia mafiosa di rilievo. Venne catturato nei primi anni del 2000 nell’ambito dell’operazione “Cupola”, la retata antimafia che permise alla Squadra mobile di Agrigento di interrompere un summit mafioso con oltre una dozzina di boss riuniti attorno ad un tavolo per ratificare l’elezione a capo della mafia provinciale di Maurizio Di Gati. A Giacomo Bacino (difeso dall’avvocato Nicasio Genova) veniva contestato il reato di favoreggiamento aggravato per aver consentito ai membri del clan di eludere le investigazioni e favorito lo svolgimento di incontri e riunioni.