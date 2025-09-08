Il ventenne di Raffadali morto in un incidente stradale, disposta l’autopsia 

La procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sulla salma di Giuseppe Vinti, il ventenne di Raffadali deceduto in un tragico incidente avvenuto cinque giorni fa lungo la strada provinciale 17, in territorio di Montaperto, alle porte della Città dei templi. Il pm Annalisa Failla conferirà domani mattina l’incarico al medico legale Sergio Cinque che, nella stessa giornata, svolgerà l’esame autoptico nella camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio.

La procura ha iscritto nel registro degli indagati – con l’ipotesi di omicidio stradale – un coetaneo amico della vittima (difeso dall’avvocato Stefano Catalano) che si trovava alla guida della Fiat Punto bianca finita in un burrone. Giuseppe Vinti si trovava in compagnia di altri quattro amici di ritorno da una festa. Per cause in corso di accertamento il conducente dell’auto ha perso l’auto finendo la corsa in un fossato. Le condizioni del ventenne sono apparse fin da subito gravi ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. I suoi amici sono rimasti lievemente feriti.

La procura ha posto sotto sequestro il veicolo per gli accertamenti del caso. L’autopsia sul corpo del giovane servirà a fissare un ulteriore tassello nelle indagini. Una volta terminato l’accertamento la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha già annunciato che nel giorno delle esequie sarà lutto cittadino.