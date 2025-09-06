Giudiziaria

La morte di Giuseppe Vinti in un incidente, indagato l’amico che guidava l’auto 

Si tratta di uno degli amici della vittima, il ragazzo che si trovava alla guida della Fiat Punto bianca finita in un burrone

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

C’è un indagato per la morte di Giuseppe Vinti, il ventenne di Raffadali deceduto due giorni fa in un tragico incidente stradale alle porte di Agrigento. Si tratta di uno degli amici della vittima, il ragazzo che si trovava alla guida della Fiat Punto bianca finita in un burrone. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla dinamica del drammatico sinistro e per accertare eventuali responsabilità. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 17, in territorio di Montaperto.

I cinque ragazzi stavano tornando da una festa ed erano a bordo di un’auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo. Per Giuseppe Vinti non c’è stato niente da fare ed è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Giovanni di Dio. Gli altri quattro occupanti sono rimasti feriti ma non gravemente. 

