Il vescovo Baldo Reina rapinato in casa, fermato 38enne

E’ Baldassare Reina, vescovo ausiliare della Capitale e vice-gerente della diocesi di Roma, originario di San Giovanni Gemini, il vescovo rapinato in casa lo scorso 16 settembre da un uomo che ha poi messo a segno anche un’altra rapina e un tentato furto ai danni di un parroco. Il vescovo e suo fratello si trovavano all’interno della loro abitazione in via Cernaia quando hanno sentito un forte rumore provenire dalla camera da letto. All’interno hanno sorpreso un uomo che stava rovistando nei cassetti e che, alla loro vista, li ha minacciati.

Poi e’ scappato con 150 euro in contanti e un bancomat. Il presunto responsabile, un italiano di 38 anni, e’ stato fermato da polizia e carabinieri. L’uomo si trova ora nel carcere di Regina Coeli in attesa del rito di convalida del fermo. Lo stesso soggetti e’ accusato di aver rubato, nella notte tra il 24 e il 25 settembre scorso, presso l’abitazione di un parroco, sempre in via Cernaia. Il ladro, in questo caso, dopo aver scavalcato il muro di cinta degli alloggi adiacenti alla “Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri”, ha sfondato la porta e, una volta all’interno della sacrestia, ha minacciato di morte il parroco brandendo una pietra. Il sacerdote gli ha consegnato 300 euro in contanti per farsi riconsegnare il computer.

Durante la denuncia il parroco ha raccontato, ai poliziotti del commissariato Viminale, che lo stesso rapinatore, gia’ nella mattinata dello scorso 22 settembre, aveva tentato un furto all’interno degli stessi alloggi, ma era stato messo in fuga dal denunciante, non riuscendo quindi ad asportare nulla. Inoltre, in sede di denuncia, dopo aver visionato l’album riportante diverse foto di soggetti noti alle forze dell’ordine, ha riconosciuto, senza alcun dubbio, il presunto autore del tentato furto e della rapina a cui e’ contestata, ora, anche la rapina che ha visto come vittima Monsignor Reina. Il presunto responsabile, un italiano di 38 anni, è stato fermato da polizia e carabinieri.