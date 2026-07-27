Distribuzione idrica estiva, riunione AICA-ATI

Si è svolta oggi una riunione operativa tra AICA e ATI Ag9 per programmare la distribuzione idrica durante la stagione estiva, con un’analisi articolata comune per comune. All’incontro hanno preso parte il Presidente e il Direttore Generale dell’ATI, rispettivamente Giovanni Cirillo ed Enzo Greco Lucchina: il Direttore Generale di AICA Francesco Fiorino e la Presidente del CdA Danila Nobile; il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci Salvatore Di Bernardo, e i tecnici del gestore del servizio idrico.

L’obiettivo dell’incontro è stato costruire un quadro delle esigenze del territorio per questo periodo caratterizzato da una maggiore richiesta di acqua. Si procederà con la razionalizzazione delle risorse idriche esistenti, partendo dai dati aggiornati relativi a disponibilità, fabbisogni e criticità dei singoli territori.

L’intento è garantire una distribuzione equilibrata, evitare sprechi e assicurare la copertura con particolare attenzione alle aree già oggi soggette a tensioni. Il confronto tecnico e istituzionale ha consentito di mettere a sistema le informazioni disponibili e di individuare le priorità operative in relazione alle diverse condizioni locali.

È stato inoltre deciso di avanzare a Siciliacque la richiesta formale di una dotazione idrica aggiuntiva di 30 litri al secondo, che si aggiungeranno ai 110 litri al secondo già richiesti per il mese di agosto, al fine di far fronte all’aumento dei consumi tipico della stagione estiva. La richiesta punta a rafforzare la capacità di risposta dell’intero sistema, soprattutto nelle settimane di picco, quando la domanda idrica registra i livelli più elevati.