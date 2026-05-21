Fuga, resistenza e false generalità: tre denunce

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio a largo raggio, volto a incrementare la sicurezza percepita e a contrastare i reati di natura predatoria hanno denunciato in stato di libertà tre persone per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, guida reiterata senza patente e false dichiarazioni sull’identità personale.

Nel primo episodio, nella borgata di Sferracavallo, i militari della Stazione di Partanna Mondello, con il supporto della C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno intimato l’alt a un palermitano di 24 anni, con precedenti di polizia, alla guida di un motociclo, che dopo un’iniziale sosta si è dato a una repentina fuga per sottrarsi agli accertamenti, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Riconosciuto dagli militari e raggiunto presso la propria abitazione, il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità, inoltre è stato sanzionato per la mancanza di copertura assicurativa, con il conseguente sequestro del mezzo ai fini della confisca.

In un distinto intervento, i Carabinieri della Stazione Uditore hanno denunciato due minori, rispettivamente di 16 e 15 anni, entrambi palermitani e già conosciuti dalle forze dell’ordine. I due giovani, mentre transitavano a bordo di una bicicletta elettrica in via Uditore, hanno rivolto gesti e frasi ingiuriose all’indirizzo dei militari impegnati in un posto di controllo. Dopo aver tentato di dileguarsi velocemente, sono stati bloccati; in tale circostanza, il quindicenne ha fornito false generalità per ostacolare la propria identificazione.