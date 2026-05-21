Aeroporto di Agrigento, Carmina: “basta propaganda elettorale”

“Sul futuro dell’aeroporto di Agrigento non sono più tollerabili ambiguità, propaganda elettorale e annunci privi di riscontri concreti. Oggi Salvini sarà ad Agrigento, ma intanto il Presidente della Regione Schifani lo ha già clamorosamente smentito nei fatti. È evidente che Schifani stia bloccando l’aeroporto della Sicilia centro-meridionale per favorire lo sviluppo degli scali di Palermo e Trapani, eliminando ogni possibile concorrenza rappresentata da uno scalo ad Agrigento”. Lo dichiara la deputata agrigentina del M5S Ida Carmina, annunciando la presentazione di un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“Ho depositato un atto ispettivo al MIT affinché i cittadini conoscano la verità sul reale stato dell’iter amministrativo e sull’effettiva volontà politica di realizzare questa infrastruttura strategica. Il 12 maggio scorso Salvini aveva annunciato con enfasi l’inserimento dell’aeroporto di Agrigento tra le opere strategiche del Piano nazionale aeroporti 2026-2035, lasciando intendere una svolta ormai definitiva.

Eppure, dopo l’incontro svoltosi a Roma tra il Presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento ed ENAC, è emersa una realtà completamente diversa: nessuna conferma ufficiale, nessun atto formale di inserimento nel Piano, nessuna certezza sui tempi e sulle reali prospettive dell’opera.E’ gravissimo che un territorio e una città storicamente penalizzati sul piano infrastrutturale vengano ancora una volta presi in giro con annunci mediatici utili soltanto alla propaganda elettorale. E i tempi di questa operazione, a ridosso delle elezioni amministrative, appaiono fin troppo chiari. Qui non si tratta di passerelle politiche. Parliamo di una provincia sofferente e abbandonata, con collegamenti ferroviari insufficienti, strade insicure e infrastrutture inesistenti, dove troppo spesso si continua a morire.Agrigento si sta inesorabilmente spopolando, mentre Trapani l’ha ormai superata per numero di abitanti anche grazie alla presenza dell’aeroporto e dell’autostrada. Agrigento, invece, non ha autostrade ma soltanto strade statali pericolosissime e spesso interrotte; dispone di una rete ferroviaria inadeguata che ogni anno viene sospesa per mesi, dalla primavera fino al 30 settembre. Un territorio che ospita due dei principali attrattori turistici della Sicilia viene mantenuto irraggiungibile per precise scelte del Governo regionale e nazionale di centrodestra, che continua a favorire altri territori. E poi vengono a fare passerelle elettorali? Dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa. Agrigento e tutta la Sicilia meridionale meritano rispetto, non slogan per raccattare qualche voto”.

Secondo Carmina, “l’aeroporto rappresenta un’infrastruttura essenziale per il futuro economico del territorio, per il turismo, per la competitività delle imprese e per fermare il drammatico spopolamento che sta impoverendo intere comunità del Sud della Sicilia. Nell’interrogazione chiedo al Ministro di chiarire immediatamente quali siano le tempistiche per il parere definitivo di ENAC, se l’inserimento nel Piano nazionale aeroporti sia stato realmente formalizzato e quali criticità impediscano ancora l’avvio del progetto. Chiedo inoltre l’attivazione urgente di un tavolo istituzionale permanente per monitorare l’avanzamento dell’iter e garantire trasparenza ai cittadini sulla drammatica situazione infrastrutturale della provincia di Agrigento. Se il Governo vuole davvero aiutare questo territorio lo dimostri con atti concreti e non con slogan elettorali. Sono convinta che gli agrigentini sapranno rispondere il 24 e 25 maggio a chi pensa di poter offendere la loro intelligenza con promesse e prese in giro”.