In casa con cocaina, hashish e 700 euro: arrestati due fratelli a Porto Empedocle 

In manette due fratelli. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi l’obbligo di dimora a Porto Empedocle

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Blitz antidroga a Porto Empedocle. I carabinieri hanno arrestato due fratelli – A.P., 32 anni ed S.P., 25 anni – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, avendo il sospetto che in quell’abitazione potesse esserci della droga, hanno eseguito una perquisizione che ha dato esito positivo.

Nell’appartamento, infatti, sono stati rinvenuti 168 grammi di hashish e 24 grammi di cocaina. Oltre allo stupefacente, inoltre, sono stati trovati 715 euro in contanti ritenuti il provento dell’attività illecita e un bilancino di precisione.

Elementi, questi, a sostegno che quella droga fosse destinata alla vendita a terzi. Una tesi sposata anche dal gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, che ha convalidato l’arresto dei due fratelli disponendo per entrambi la misura dell’obbligo di dimora. I due indagati sono difesi dagli avvocati Samantha Borsellino, Mikol Chiarelli e Rosario Graceffa. L’inchiesta è coordinata dal pm Matteo Maria Orlando.

In casa con cocaina, hashish e 700 euro: arrestati due fratelli a Porto Empedocle 
