L’Unitas Sciacca vince la Coppa Italia dilettanti per la seconda volta consecutiva

Festeggiamenti a Sciacca per la vittoria della locale squadra di calcio, per il secondo anno consecutivo, della fase regionale della coppa Italia dilettanti. I saccensi, che militano nel girone A del campionato, hanno battuto 8-7 ai calci di rigore il Modica, formazione tuttora capolista del girone B. I tempi regolamentari si erano conclusi con il risultato di di 2-2.

A consegnare la coppa ai giocatori dello Sciacca è stato il presidente regionale della Lega dilettanti Sandro Morgana. La finale si è svolta in gara unica a Sciacca in casa della società detentrice del trofeo. Hanno assistito alla partita circa 2.000 persone. Tra di loro anche un gruppo di tifosi venuti da Modica. Lo Sciacca adesso accede alle fasi nazionali della Coppa, e incontrerà le vincitrici delle altre regioni.