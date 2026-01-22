Giudiziaria

Giustizia, Angelo Cavallo nuovo procuratore di Termini Imerese

Cavallo succede ad Ambrogio Cartosio che è andato in pensione

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato, all’unanimità, Angelo Cavallo procuratore di Termini Imerese. Ex capo dei pm a Patti, pugliese di origine, ha lavorato come sostituto procuratore a Messina dove ha coordinato, tra l’altro, le inchieste sulla mafia dei Nebrodi. Cavallo succede ad Ambrogio Cartosio che è andato in pensione. 

