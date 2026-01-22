Giudiziaria

Giustizia, Csm propone Bruno Fasciana presidente del tribunale di Sciacca

Bruno Fasciana, indicato all’unanimità quale nuovo presidente del tribunale di Sciacca, è attualmente a capo della quarta sezione penale del tribunale di Palermo

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

La quinta commissione per il conferimento degli incarichi direttivi del Csm ha indicato il magistrato Bruno Fasciana quale nuovo presidente del tribunale di Sciacca. Fasciana, 66 anni, originario di Palermo, è attualmente a capo della quarta sezione penale del tribunale del capoluogo.

La proposta è arrivata all’unanimità e adesso si attende il plenum del Consiglio superiore della magistratura che dovrà ratificare la nomina. Fasciana prenderà il posto di Antonio Tricoli che, nel luglio scorso, ha completato il ciclo di otto anni alla guida del Palazzo di Giustizia. Il tribunale di Sciacca è attualmente guidato – come facente funzioni – dal magistrato Antonino Cucinella.  

