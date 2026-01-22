Nuova Tac all’ospedale di Ribera, Capodieci: “diamo ai medici una nuova apparecchiatura per lavorare al meglio”





È stata inaugurata la nuova Tac all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, alla presenza del direttore generale dell’Asp Giuseppe Capodieci, del sindaco Matteo Ruvolo, del deputato all’Ars, Carmelo Pace. Apparecchiatura a 128 strati, più moderna e tecnologicamente avanzata, è costata mezzo milione di euro grazie ai fondi del Pnrr.

“Diamo ai medici una nuova apparecchiatura per lavorare al meglio”, ha detto il manager Capodieci a margine della cerimonia di inaugurazione. “Noi potenzieremo tutti gli ospedali e stiamo aspettando che ritorni da Roma la rete ospedaliera, che comprende novità anche per Ribera. Il nostro intento è quello di trasferire a Ribera per esempio o l’unità di Risveglio o la Suap cioè quei posti letto per quei pazienti che non si risvegliano dal coma o che si sono appena svegliati e che necessitano di una terapia intensiva o sub intensiva”, ha concluso Capodieci.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Matteo Ruvolo: “il potenziamento della diagnostica ospedaliera, con l’arrivo di nuove apparecchiature all’avanguardia come la nuova TAC di ultima generazione, così come per la Casa di Comunità e le iniziative sul fronte dello screening oncologico, rappresentano risposte concrete a esigenze che la nostra città ed il nostro territorio attendevano da tempo”.

Sono state tante le battaglie portate avanti in questi anni, spesso difficili, dal gruppo civico #UNITIPERLOSPEDALE. “Sappiamo bene che c’è ancora molto da migliorare, ma i risultati raggiunti dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. Oggi il nostro ospedale sta ricevendo importanti interventi di riqualificazione, sia interni che esterni. Abbiamo finalmente una TAC funzionante e, ci auguriamo, nuove attrezzature moderne a supporto dei nostri operatori sanitari, per offrire sempre più servizi e prestazioni sanitarie di qualità. Noi non ci fermiamo. Continueremo a vigilare, a proporre e a lottare, perché il Fratelli Parlapiano merita di essere un punto di riferimento per tutto il territorio”, hanno scritto in una nota.

Ci sono altre novità in arrivo al Fratelli Parlapiano, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza e rifacimento del prospetto dell’edificio. A breve sarà istituito il reparto di Dialisi, mentre a marzo sarà inaugurata la Casa di comunità.