Catania

Droga e merendine nell’abitazione del pusher: due chili di hashish scovati dai Carabinieri

La droga destinata alle piazze di spaccio locali avrebbe fruttato oltre 30.000 euro 

Un 40enne è stato arrestato a Catania dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.L’operazione è il risultato di una mirata attività investigativa avviata dai militari in forza alla 2^ sezione del Reparto, specializzata nel contrasto agli stupefacenti e ai reati predatori che, attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno monitorato i movimenti dell’uomo per ricostruirne le presunte attività illecite nel contesto cittadino. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito, infatti, di individuare un’abitazione situata nei pressi di via Forlanini, ritenuta punto di occultamento dello stupefacente.

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare, durante la quale i militari hanno scovato, nascosto in un armadio, uno zaino contenente ben 25 panetti di hashish, per un peso complessivo lordo di oltre 2 chilogrammi, accuratamente confezionati e pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. Il sequestro ha permesso di sottrarre alla rete criminale una consistente quantità di droga destinata alle piazze di spaccio locali che avrebbe fruttato oltre 30.000 euro. 

Il 40enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. 

Catania

