In fiamme l’auto (appena comprata) di un 40enne, indagini 

Il rogo è avvenuto nei pressi di piazza Macaluso, a Canicattì. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver notato il fuoco e il fumo, a chiamare i soccorsi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si indaga sull’incendio che la scorsa notte ha danneggiato l’automobile di un quarantenne disoccupato, noto alle forze dell’ordine. Il rogo è avvenuto nei pressi di piazza Macaluso, a Canicattì. Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver notato il fuoco e il fumo, a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento ed i carabinieri. Non è ancora chiara l’origine dell’incendio ma gli investigatori non escludono al momento nessuna ipotesi, compresa quella dolosa. L’automobile – una Lancia Ypsilon – era stata appena acquistata dall’uomo. Al via le indagini dei carabinieri per accertare quanto accaduto. 

