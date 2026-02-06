Maltempo, Schifani: “Ristori per i danni del ciclone Harry e un tetto per tutti a Niscemi” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – “Volevo aggiornarvi sulle ultime misure di emergenza che stiamo adottando per contrastare gli effetti del noto ciclone”. Così, in un video postato sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alle misure finalizzate al risarcimento dei danni causati dal ciclone Harry.

Tra queste, spiega, “ristori per danni subiti dagli stabilimenti balneari e le attività commerciali fino a 20.000 euro; Ristori per i danni subiti dalle imprese ittiche, quindi per imbarcazioni, attrezzature e impianti di acquacoltura fino al 100%; Sospensione al pagamento dei canoni e alle concessioni dei manieri marittimi, mi sembra anche giusto e doveroso”.

“Poi – aggiunge il Governatore – sono partiti i lavori per ripristinare l’attività dei porti di Stromboli, Lampedusa, Linosa. E poi rimane fermo il mio impegno su Niscemi. Al più presto, in tempi velocissimi, un tetto per tutti. Questo rimane un impegno fermo e voglio ringraziare le istituzioni che si stanno stringendo alla nostra regione, alla nostra popolazione colpita. Ce la possiamo fare tutti uniti”.

IL VIDEO

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).