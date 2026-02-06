Sicilia by Italpress

Maltempo, Schifani: “Ristori per i danni del ciclone Harry e un tetto per tutti a Niscemi” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – “Volevo aggiornarvi sulle ultime misure di emergenza che stiamo adottando per contrastare gli effetti del noto ciclone”. Così, in un video postato sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alle misure finalizzate al risarcimento dei danni causati dal ciclone Harry. Tra queste, spiega, “ristori per danni […]

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

PALERMO (ITALPRESS) – “Volevo aggiornarvi sulle ultime misure di emergenza che stiamo adottando per contrastare gli effetti del noto ciclone”. Così, in un video postato sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alle misure finalizzate al risarcimento dei danni causati dal ciclone Harry.

Tra queste, spiega, “ristori per danni subiti dagli stabilimenti balneari e le attività commerciali fino a 20.000 euro; Ristori per i danni subiti dalle imprese ittiche, quindi per imbarcazioni, attrezzature e impianti di acquacoltura fino al 100%; Sospensione al pagamento dei canoni e alle concessioni dei manieri marittimi, mi sembra anche giusto e doveroso”.

“Poi – aggiunge il Governatore – sono partiti i lavori per ripristinare l’attività dei porti di Stromboli, Lampedusa, Linosa. E poi rimane fermo il mio impegno su Niscemi. Al più presto, in tempi velocissimi, un tetto per tutti. Questo rimane un impegno fermo e voglio ringraziare le istituzioni che si stanno stringendo alla nostra regione, alla nostra popolazione colpita. Ce la possiamo fare tutti uniti”.

IL VIDEO

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

0 commenti
Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Sicilia by Italpress

Maltempo, Schifani: “Ristori per i danni del ciclone Harry e un tetto per tutti a Niscemi” / Video
Agrigento

Un dono di speranza: l’impegno dell’Inner Wheel Club di Agrigento per la vita
Sicilia by Italpress

Niscemi, vigili del fuoco a lavoro per entrare nella fascia rossa tra 10 e 50 metri dal fronte della frana
Ultime Notizie

La droga nel mandamento mafioso di Porta Nuova: 19 condanne
Politica

Agricoltura, Regione stanzia 126 milioni di euro per le aziende
Apertura

Naro, operai senza protezioni e formazione: 40 mila euro di sanzione al sindaco
banner italpress istituzionale banner italpress tv