Tamponamento tra un camion, furgone e tre auto: cinque feriti

A causa di un tamponamento che ha coinvolto un mezzo pesante, un furgone e tre automobili, è al momento bloccata la carreggiata in direzione Catania dell’autostrada A19 nei pressi dello svincolo di Bagheria (km 5,900). Il mezzo pesante si è ribaltato. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste ferite cinque persone.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile.

Dopo qualche ora l’autocarro è stato raddrizzato ed è pronto per essere rimosso. Sono stati effettuati tutti i rilievi infortunistici. Anas sta provvedendo a pulire la sede stradale. A breve avverrà la riapertura dell’ultima corsia, cioè quella di sorpasso.