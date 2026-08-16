In fiamme l’auto di un pensionato a Licata, indagini 

Notte di fuoco a Licata. L’automobile di proprietà di un pensionato di 77 anni è stata danneggiata da un incendio. Il rogo è avvenuto in una zona del centro cittadino. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri che dovranno accertare la natura dell’incendio. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Un aiuto potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere nella zona.