Messina
Furto al museo regionale di Messina, al via le indagini
Si tratta del Podittico, tre tavole su cinque, e la tavoletta bifronte prelevata dalla teca blindata.
Un clamoroso furto si e’ verificato nella serata del 15 agosto al museo regionale di Messina. Ignoti si sono introdotti nelle sale del museo violando il sistema di allarme e di protezione delle opere, portando via due opere di Antonello da Messina. Si tratta del Podittico, tre tavole su cinque, e la tavoletta bifronte prelevata dalla teca blindata. A comunicarlo e’ la Direzione del Museo. E’ intervenuta la polizia e la scientifica che hanno gia’ avviato i rilievi e le indagini. Del furto sono stati informati gli organi regionali. Oggi il museo restera’ chiuso al pubblico
Redazione
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