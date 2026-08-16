Non si ferma all’alt dei carabinieri, nascondeva crack: arrestato

Proseguono le attività di controllo del territorio dei militari dell’Arma, costantemente impegnati nella prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e al contrasto di condotte potenzialmente pericolose per la collettività. Nel corso di un servizio di pattugliamento in orario notturno, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Acireale hanno notato un uomo a bordo di uno scooter in transito il cui conducente, alla vista dei militari, ha accelerato la marcia cercando evidentemente di sfuggire al controllo. L’inseguimento, sviluppatosi per le vie cittadine, ha visto il centauro effettuare manovre pericolose che hanno messo in concreto pericolo gli altri utenti della strada.

Dopo pochi minuti gli operanti sono riusciti a fargli arrestare la marcia in sicurezza e lo hanno identificato per un 36enne residente a Viagrande (CT), già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie. Al termine della perquisizione personale e veicolare l’uomo è stato anche trovato con diverse dosi di crack. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti” e “fuga pericolosa” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna,ha disposto per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.