Provoca incidente autonomo, era al volante con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite

Nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri della stazione di Randazzo, supportati dai colleghi della Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, un 47enne del posto per “guida sotto l’influenza dell’alcool”.

In particolare, nella mattinata, l’uomo, mentre si trovava alla guida di un veicolo commerciale leggero nel transitare nei pressi del bivio San Gerado avrebbe provocato un incidente stradale autonomo, fortunatamente, senza feriti.

Intervenuti sul luogo del sinistro stradale ai militari dell’Arma l’uomo è apparso in stato di alterazione psicofisica, dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche, poiché presentava sintomi tipici dello stato di ebbrezza quali alito alcolico e sbalzi di umore. Gli operanti hanno eseguito l’accertamento preliminare/qualitativo mediante pretest “alcol-blow”. Considerata la positività del risultato il 47enne è stato sottoposto all’esame tramite “etilometro” che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 2,09 g/l.

E’ stata contestata all’uomo la violazione del Codice della Strada e, in esecuzione della sanzione accessoria, è scattato il ritiro della patente di guida. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. L’articolo 186 del Codice della Strada, si ricorda, fissa il limite alcolemico a 0,5 g/l, che per i neopatentati è pari a zero. Superata questa soglia si applicano sanzioni progressive: tra 0,5 e 0,8 g/l scattano sanzioni amministrative e la sospensione della patente, tra 0,8 e 1,5 g/l le multe diventano più pesanti con sospensioni più lunghe e possibile arresto, oltre 1,5 g/l la guida in stato di ebbrezza costituisce reato penale con ritiro della patente e confisca del veicolo, con inasprimenti in caso di incidenti.