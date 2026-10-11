Incendio distrugge scooter di un 24enne che si trova agli arresti domiciliari, indagini

Notte di fuoco a Sciacca. Un incendio ha danneggiato lo scooter Honda di proprietà di un ventiquattrenne del posto. Il giovane, noto alle forze dell’ordine, al momento si trova agli arresti domiciliari.

Sono stati alcuni residenti della zona, dopo aver visto fiamme e fumo, a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Non è ancora chiara la causa dell’incendi ma tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.