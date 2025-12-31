Incendio doloso a Sciacca, denunciato bracciante agricolo

Sarebbe di natura dolosa l’incendio che nei giorni scorsi ha provocato ingenti danni a un vasto uliveto e alle palme ornamentali di un’azienda ittico conserviera nel territorio di Sciacca. Per questa ipotesi di reato, un bracciante agricolo di 47 anni è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica dagli agenti della polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco a un cumulo di sterpaglie. Le fiamme, alimentate dalle condizioni ambientali favorevoli, si sarebbero rapidamente propagate, coinvolgendo l’attiguo uliveto e raggiungendo anche le palme ornamentali presenti all’interno dell’area aziendale.

Il presunto responsabile è stato identificato al termine di una breve ma efficace attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di polizia di Sciacca, che hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per procedere al deferimento in stato di libertà.