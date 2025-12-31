Apertura

Incendio doloso a Sciacca, denunciato bracciante agricolo

L'uomo nei giorni scorsi avrebbe appiccato il fuoco a un cumulo di sterpaglie e da li le fiamme avrebbero provocato danni ad un uliveto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sarebbe di natura dolosa l’incendio che nei giorni scorsi ha provocato ingenti danni a un vasto uliveto e alle palme ornamentali di un’azienda ittico conserviera nel territorio di Sciacca. Per questa ipotesi di reato, un bracciante agricolo di 47 anni è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica dagli agenti della polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco a un cumulo di sterpaglie. Le fiamme, alimentate dalle condizioni ambientali favorevoli, si sarebbero rapidamente propagate, coinvolgendo l’attiguo uliveto e raggiungendo anche le palme ornamentali presenti all’interno dell’area aziendale.

Il presunto responsabile è stato identificato al termine di una breve ma efficace attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di polizia di Sciacca, che hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti per procedere al deferimento in stato di libertà.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Siculiana

Siculiana, chiusa a Capodanno la guardia medica per mancanza di medici
Catania

Fatta esplodere la cassaforte di un bancoposta, caccia a due banditi
Agrigento

Rafforzamento del personale di Polizia e attenzione al nuovo commissariato a Lampedusa, il bilancio del sindacato MP
PRIMO PIANO

Resti di cadaveri seppelliti in una discarica abusiva di un cimitero: cinque indagati
Caltanissetta

A Caltanissetta nel 2025 sono 194 le persone arrestate, 1.401 denunciate: il bilancio dei Carabinieri
Agrigento

Ad Agrigento primo ferito da petardi, uomo in ospedale
banner italpress istituzionale banner italpress tv