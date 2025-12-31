Apertura

Perseguita l’ex fidanzata e danneggia l’auto della suocera, 18enne denunciato per stalking

Un 18enne di Licata è così tornato alla carica minacciando l’ex compagna e danneggiando l’automobile di proprietà della madre

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale provando in tutti i modi a contattare la sua ex fidanzata che, tuttavia, ha respinto ogni tentativo. Un 18enne di Licata è così tornato alla carica minacciando l’ex compagna e danneggiando l’automobile di proprietà della madre di quest’ultima.

Lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che lo hanno bloccato e denunciato per i reati di stalking, maltrattamenti e danneggiamento. Attivato anche il “codice rosso”, un protocollo che mira a tutelare le donne vittime di violenza. La ragazza è stata collocata in una struttura protetta.

