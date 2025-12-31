Microcriminalità, il Cartello sociale: “si rafforzi l’attività di vigilanza della Polizia Locale”

E’ in crescita il numero di episodi di microcriminalità che si stanno registrando nel territorio provinciale, in particolare in concomitanza con l’attuale periodo delle festività. A lanciare l’allarme è il Cartello Sociale della Provincia di Agrigento che “pur riconoscendo e apprezzando l’attento e scrupoloso lavoro svolto dalle forze dell’ordine, sia sul piano preventivo che repressivo, ritiene necessario un ulteriore rafforzamento dell’attività di vigilanza da parte della Polizia Locale, al fine di garantire lo svolgimento sereno delle attività commerciali e una maggiore tutela dei cittadini. Si rivolge, inoltre, un appello alla cittadinanza affinché collabori attivamente, evitando atteggiamenti di indifferenza e segnalando tempestivamente alle autorità competenti qualsiasi situazione o comportamento sospetto. Solo attraverso un’azione condivisa tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini sarà possibile contrastare efficacemente il fenomeno e restituire serenità alla comunità agrigentina”. Si legge nella nota del cartello sociale