Agrigento
Incendio nel cantiere del centro commerciale di Fontanelle: indagini sulla natura del rogo
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento il rogo, e gli agenti delle Volanti con il supporto della Scientifica per i rilievi.
Fiamme nella notte nel cantiere del nuovo centro commerciale di Fontanelle. A essere dati alle fiamme sono stati alcuni bancali e tavoloni in legno presenti nell’area dei lavori. I danni materiali risultano contenuti, ma l’episodio non passa inosservato.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento il rogo, e gli agenti delle Volanti con il supporto della Scientifica per i rilievi. L’origine dolosa dell’incendio appare l’ipotesi più accreditata.
Redazione
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