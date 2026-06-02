Agrigento

Incendio nel cantiere del centro commerciale di Fontanelle: indagini sulla natura del rogo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento il rogo, e gli agenti delle Volanti con il supporto della Scientifica per i rilievi.

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Fiamme nella notte nel cantiere del nuovo centro commerciale di Fontanelle. A essere dati alle fiamme sono stati alcuni bancali e tavoloni in legno presenti nell’area dei lavori. I danni materiali risultano contenuti, ma l’episodio non passa inosservato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente spento il rogo, e gli agenti delle Volanti con il supporto della Scientifica per i rilievi. L’origine dolosa dell’incendio appare l’ipotesi più accreditata.

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