Violenza privata ai danni di collega, assolto Arnone

Il fatto non sussiste”. Con questa formula – scrive il sito www.reportsicilia.it – il giudice del Tribunale di Agrigento Manfredi Coffari ha assolto l’avvocato, attualmente radiato, Giuseppe Arnone, imputato di violenza privata alla collega Francesca Picone.

Avvocato Picone che secondo i pubblici ministeri sarebbe stata “costretta a concludere una transazione in una condizione di “minorata difesa, che derivava dalla sua condizione di indagata per estorsione”. I pubblici ministeri Alessandra Russo e Cecilia Baravelli nel 2020 disposero la citazione diretta a giudizio. Arnone – attualmente detenuto nel carcere di contrada Petrusa per avere violato alcune prescrizioni del magistrato di sorveglianza – è stato assistito dagli avvocati Ninni Giardina e Davide Cortese. Il Pm al termine della propria requisitoria aveva chiesto la condanna dell’imputato a 1 anno e 8 mesi di reclusione.