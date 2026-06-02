Agrigento

Violenza privata ai danni di collega, assolto Arnone

Il Pm aveva chiesto la condanna dell’imputato a 1 anno e 8 mesi di reclusione.

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Il fatto non sussiste”. Con questa formula – scrive il sito www.reportsicilia.it –  il giudice del Tribunale di Agrigento Manfredi Coffari ha assolto l’avvocato, attualmente radiato, Giuseppe Arnone, imputato di violenza privata alla collega Francesca Picone.

Avvocato Picone che secondo i pubblici ministeri sarebbe stata “costretta a concludere una transazione in una condizione di “minorata difesa, che derivava dalla sua condizione di indagata per estorsione”. I pubblici ministeri Alessandra Russo e Cecilia Baravelli nel 2020 disposero la citazione diretta a giudizio. Arnone – attualmente detenuto nel carcere di contrada Petrusa per avere violato alcune prescrizioni del magistrato di sorveglianza – è stato assistito dagli avvocati Ninni Giardina e Davide Cortese. Il Pm al termine della propria requisitoria aveva chiesto la condanna dell’imputato a 1 anno e 8 mesi di reclusione.

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