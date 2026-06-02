Agrigento celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana (FOTO e VIDEO)

Agrigento celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana. Diversi i momenti che hanno caratterizzato la cerimonia nella Città dei templi. Alle 10, nella cornice di Villa Bonfiglio, è stata deposta la corona in memoria ai Caduti della Patria. Le celebrazioni si sono poi spostate in piazza Vittorio Emanuele, davanti la Prefettura di Agrigento. Alla presenza delle più alte cariche militari, civili e religiose della provincia un picchetto interforze ha reso omaggio al tricolore. Il prefetto Salvatore Caccamo ha poi letto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante la cerimonia, inoltre, sono state consegnate le prestigiose onorificenze di “ufficiale” e “cavaliere” della Repubblica.

A CHI SONO STATE CONSEGNATE LE ONORIFICENZE

Al primo dirigente Cesare Castelli è stata assegnata l’onorificenza di “ufficiale”. Il titolo di “cavaliere” è stato assegnato al luogotenente Gaetano Bizzini; a Totò Cacciatore; al luogotenente Vito Casamassima; al Brig. Lgt. Andrea D’Agostino; a Vito Fiorino; Giuseppe Montana; Vincenzo Patti; Roberto Principato; al vice questore aggiunto Francesco Sammartino; ad Angelo Vita e al capo di Gabinetto della Prefettura Antonino Volpe.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA

“Sono trascorsi ottant’anni da quel 2 giugno del 1946 che segno’ il compimento, da parte degli italiani, di un atto di liberta’ senza precedenti. Con il suffragio universale, donne e uomini, insieme per la prima volta, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio, inviato, in occasione della Festa della Repubblica, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. “Nell’ottantesimo anniversario della Repubblica, onoriamo la memoria dei militari che, con i Gruppi di Combattimento, reparti che, con abnegazione e valore combatterono nella Guerra di Liberazione, furono tra i protagonisti della rinascita d’Italia, restituendo alla nazione onore e liberta’”, aggiunge il capo dello Stato. “Non celebriamo oggi solamente una ricorrenza storica, ma un momento di alto significato che rinnova l’impegno collettivo all’affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della nostra Costituzione, “casa comune” che garantisce la vita della nostra comunita’ nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarieta’”. Cosi’ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio, inviato, in occasione della Festa della Repubblica, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano.”Le difficolta’ e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potra’ esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potra’ esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell’umanita’ sara’ costretta a vivere nella precarieta’”.

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