Il presidente Schifani a Sciacca: “Al lavoro per il rilancio delle Terme”

“Sciacca merita di tornare a valorizzare uno dei suoi patrimoni più importanti. Ho visitato le terme, una realtà che per troppo tempo è rimasta chiusa, ma sulla quale il Governo Schifani ha lavorato con determinazione per avviare il percorso di rilancio e riapertura per cui è già stato individuato un operatore qualificato. È stato anche un momento prezioso per incontrare cittadini, operatori e famiglie, ascoltare le loro aspettative e confrontarmi direttamente con chi vive questo territorio ogni giorno. Il dialogo con le comunità è fondamentale per costruire scelte concrete e condivise”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Renato Schifani.