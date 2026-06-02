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In fiamme negozio di una parrucchiera a Canicattì, aperta inchiesta 

Il negozio, di proprietà di una parrucchiera quarantenne, ha subito ingenti danni. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta sull’incendio che, nelle scorse ore, ha danneggiato un negozio di proprietà di una parrucchiera quarantenne a Canicattì. Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Cesare Terranova.

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l’allarme dopo aver visto fuoco e fumo. L’incendio ha devastato una parte del negozio, macchinari e attrezzature. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire alle cause. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. 

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