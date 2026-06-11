Apertura

Inchiesta Cefpas, Capodieci ex manager Asp: “Estraneo ai fatti”

Ha risposto a tutte le domande che gli sono state rivolte sia dal giudice che da parte dei pm

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Giuseppe Capodieci, ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, ha detto davanti al Gip del Tribunale di Caltanissetta di essere estraneo ai fatti che gli vengono contestati. “Si è sottoposto all’interrogatorio – hanno affermato i suoi legali, Antonino e Vincenza Gaziano – e ha risposto a tutte le domande che gli sono state rivolte sia dal giudice che da parte dei pm titolari dell’indagine. Ha fornito tutte le delucidazioni del caso e ha effettuato una produzione documentale con la precisa volontà di chiarire che l’azione rispetto alla contestazione è stata sempre assolutamente legale e legittima. Alla luce dell’interrogatorio, abbiamo chiesto che non venga emessa nessuna misura per assoluta carenza di esigenze cautelari sussistenti allo stato e quindi chiesto il rigetto della richiesta del pubblico ministero”.

Capodieci, secondo la Procura, che per lui ha chiesto gli arresti domiciliari – su richiesta del deputato Gallo Afflitto, avrebbe sottoscritto, un Accordo quadro, fra il Cefpas e l’Asp di Agrigento, che prevedeva la possibilità di avviare procedure di distacco del personale fra i due enti, in modo che la moglie del deputato regionale potesse lavorare ad Agrigento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.20/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.20/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Inchiesta Cefpas, Capodieci ex manager Asp: “Estraneo ai fatti”
Apertura

Lavoratori in nero in un ristorante a Licata, maxi multa e attività sospesa 
Agrigento

Inchiesta Cefpas: rinviato interrogatorio Gallo; Capodieci risponde a domande Gip
Agrigento

Michele Sodano è stato proclamato sindaco di Agrigento: “Ricominciamo a sognare”
Agrigento

“Nuatri amma a fari almeno vintimila euro di tesseri”: Gallo (intercettato) fa la colletta per gonfiare il tesseramento
banner italpress istituzionale banner italpress tv