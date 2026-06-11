Inchiesta Cefpas, Capodieci ex manager Asp: “Estraneo ai fatti”

Giuseppe Capodieci, ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, ha detto davanti al Gip del Tribunale di Caltanissetta di essere estraneo ai fatti che gli vengono contestati. “Si è sottoposto all’interrogatorio – hanno affermato i suoi legali, Antonino e Vincenza Gaziano – e ha risposto a tutte le domande che gli sono state rivolte sia dal giudice che da parte dei pm titolari dell’indagine. Ha fornito tutte le delucidazioni del caso e ha effettuato una produzione documentale con la precisa volontà di chiarire che l’azione rispetto alla contestazione è stata sempre assolutamente legale e legittima. Alla luce dell’interrogatorio, abbiamo chiesto che non venga emessa nessuna misura per assoluta carenza di esigenze cautelari sussistenti allo stato e quindi chiesto il rigetto della richiesta del pubblico ministero”.

Capodieci, secondo la Procura, che per lui ha chiesto gli arresti domiciliari – su richiesta del deputato Gallo Afflitto, avrebbe sottoscritto, un Accordo quadro, fra il Cefpas e l’Asp di Agrigento, che prevedeva la possibilità di avviare procedure di distacco del personale fra i due enti, in modo che la moglie del deputato regionale potesse lavorare ad Agrigento.