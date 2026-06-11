Cronaca

Ruba alcolici in un supermercato: arrestato 54enne

Da ulteriori accertamenti è stato appurato come l’uomo avrebbe tenuto la medesima condotta per altre 4 volte

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno arresto, in flagranza di reato, un uomo di 54 anni per aver commesso un furto all’interno di un supermercato. Il 54enne è stato fermato dai militari dell’Arma davanti la predetta attività commerciale mentre usciva con in spalla uno zaino con all’interno diverse bottiglie di alcolici dal valore di oltre 100 euro, rubate poco prima. Da ulteriori accertamenti è stato appurato come l’uomo avrebbe tenuto la medesima condotta per altre 4 volte almeno sempre all’interno dello stesso supermercato, come documentato dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza. A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida il malvivente è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia giudiziaria.

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